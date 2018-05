Efter knivattacken – flydde till Umeå

Det var i februari i år som "Ex on the beach"-profilen Robin Johansson knivhöggs sju gånger utanför en bar i Stockholm. Efter incidenten valde han, tillsammans med flickvännen Julia Markham, att flytta.

Det sprutade blod som en fontän.

– Jag kände att jag inte kunde lita på folk. Det finns folk i Stockholm som jag helst ska hålla mig borta ifrån, säger Robin Johansson.

Nu bor de tillsammans i en lägenhet i Umeå och driver en Youtube-kanal som har 50 000 följare.