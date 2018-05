Trombonisten Lasse Lystedt får jazzpris

Motiveringen lyder:

Jazz är och har alltid varit hans livsluft liksom lusten - passionen att dela med sig som musiker, konsert- och klubbarrangör, recensent i Västerbottens Kuriren (under signaturen ”Coolingen”) medarbetare i OJ, Down Beat med mera. I slutet av 50-talet drev han en hipp skivbutik för såväl jazzens ärorika historia som dess frontlinje. Han höll sig också med en modernistisk kvintett som var mer uppskattad av Sveriges Radio och Gyllene Cirkeln än av dansarrangörerna. Skivorna ”Fanfar” och ”Jazz Under the Midnight Sun” hör till svensk jazzkanon. 1967 blev kvintetten Europamästare vid en amatörjazztävling i Zürich. 1968 var Lars med

om att både starta Umeå Big Band och i samarbete med Umeå kommun den i år 50-års jubilerande Umeå Jazz Festival. Succén med festivalen bäddade för att i mitten av 70-talet skapa en mer permanent jazzscen. Det som idag är Umeå Jazzstudio.



Lasse lämnade sina officiella uppgifter i festivalen 1986 men fortsatte att vara aktiv som få både som musiker och festival- och klubbfixare. Det har blivit både Swing och Blues festival, Sea Jazz och Jazzcaféer och han har fortsatt att starta både nya band och som ende kvarvarande

originalmedlem återupplivat 50-talets ”Dixieland Stompers”. Det var först inför sin 92-årsdag han meddelade: ” Nu lägger jag basunen på hyllan.”

Lars Lystedts gärning är en ”Life Time Achievment”.

Med omisskännlig röst, osviklig timing och känsla för de olika sorters repertoar han tagit sig an, har han blivit en förebild för många sångare och musiker i Sverige, och en artist som en bred publik tagit till sitt hjärta.

Årets Jazzkanna – för nydanande insatser inom

jazzmusiken – tilldelades i år trumslagaren/slagverkaren Michala Østergaard-Nielsen och Basisten till årets eldsjäl – för

personer som gjort jazzen stora tjänster och främjat jazzens utveckling och

utbredning – tilldelas Christina Glaeser.