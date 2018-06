Roliga och pinsamma kommunikationsmissar

Torbjörn i Åkullsjön minns storchefen från Irland som kom till jobbet där man sågade med betongsåg och hade skärmat av för att det inte skulle damma så mycket. "Why?" frågade chefen, "För he damm ju" blev svaret som inte alls betydde "Damn you!".

Gunbritt i Norsjö berättar om när det blev missförstånd på ett bröllop i Irland – kiss och kiss – man får inte kissa i kyrkan!

Var det apelsin eller vagina som Jakobs vän blev erbjuden när han var i Japan? Och har jag dammsugit eller suckat i hela lägenheten?

Tack alla som var med i P4 Västerbotten och berättade om roliga kommunikationsmissar!