Boktips inför sommarlovet

Caroline B Cooney har skrivit boken 'Flicka försvunnen' med originaltiteln 'The Face on the Milk Carton'. Den är så gripande och spännande att unga Stina Larsson tipsar om den som bra sommarlovsläsning.

Sing är skön läsning med lite tankar, en bok bra för stranden och man blir glad av den.

Även systrarna Maja och Fia ger boktips inför sommaren. Fia tycker om boken 'Wallflower' av Stephen Chbosky och Maja har läst 'Sing av Vivi Greene'.