To Carry Anne jobbar på ny demo och laddar för P4 Nästa

Anna Nilsson från Lycksele är en av våra lokala finalister i P4 Nästa 2018. Hon tävlar med låten Don't Let Me Be under artistnamnet To Carry Anne.

Låten som Anna Nilsson skrivit och producerat själv handlar om hur härligt det är att träffa någon och bli förälskad, men också om sårbarheten i den färska kärleken.

– När man just har träffat någon. Det är jättemysigt och jättehärligt, men det kan också vara lite läskigt i början när man inte riktigt känner varandra så väl, säger hon.

2014 tävlade Anna Nilsson i Svenstoppen Nästa med låten "Aldrig" under namnet AnnaLinn, och 2009 vann hon Vilhelmina Music Competition.

Jag vill ju hålla på med musik så mycket jag bara kan.

P4 Nästa heter hela Sveriges musiktävling där fem lokala bidrag gått vidare i Västerbotten och nu tävlar om en plats till den stora riksfinalen senare i sommar.

Alla lokala artisterna spelar live på Skeppsbron i Umeå den 29 juni och lördag 25 augusti är det riksfinal av P4 Nästa under ledning av Titti Schultz och Josefin Johansson.

Mer om P4 Nästa Västerbotten 2018