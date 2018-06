Åselebor flitigast i landet på att låna böcker

Rikssnittet låg på knappt 6 lån per invånare, enligt siffror från Kungliga biblioteket som Nyhetsbyrån Siren har hämtat från Kommun- och landstingsdatabasen.

Statistiken gäller totalt antal lån på folkbibliotek i kommunen 2017 dividerat med antal invånare samma år. Åsele knep förstaplatsen där varje invånare i snitt lånade 12,4 böcker, medan Bjurholm tog andraplatsen med 12,3 lånade böcker per invånare.

– Skillnaderna i olika delar av landet är ganska stora. Vi kan se att där det finns bibliotek som har bra öppettider, ligger bra till geografiskt och har en attraktiv miljö, så ligger också besök och utlåning högre, säger Björn Orring, kommunikatör på Svensk biblioteksförening.

Det är ganska stor spridning mellan kommunerna i länet. I Nordmaling lånade man minst böcker per person, där låg snittet på 3,7 böcker per person under 2017. I övrigt så hamnade alla länets kommuner över riksgenomsnittet.

Österåker, Upplands-Bro och Nykvarn hade de lägsta siffrorna. Där gjorde invånarna i genomsnitt färre än tre lån var.