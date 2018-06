Humlor i städer kan ha bättre sexliv

Forskarna placerade 43 samhällen med jordhumlor i städer, byar och på jordbruksmark i Storbritannien.

Och de såg att humlorna i städerna och byarna var mer reproduktiva än humlorna på jordbruksmarken. De hade också tillgång till mer mat och levde längre.



Jordhumlor behöver en variation av växter som blommar över en lång period. Det finns det ofta i stadsmiljö, vilket kan vara en förklaring till att de trivdes så bra.

Enligt forskarna visar studien att städer kan vara en bra tillflykt för duktiga pollinerare som just humlor.

Referens: Ash E. Samuelson. Lower bumblebee colony reproductive success in agricultural compared to urban environments. 2018. The Royal Society. DOI: 1098/rspb.2018.0807.)