Lapplandsveckan lockar nyanlända

Ett jättestort mötestält slås upp varje sommar i Husbondliden när pingstkyrkan lockar tusentals besökare till den lilla byn utanför Lycksele.

Det är klart att det finns en kulturkrock här emellan som inte är helt enkel att hantera.

Även Pingtkyrkan jobbar med integration. I år är det ett hundratal nyanlända som lockats till festivalen i Husbondliden.

– I de olika lokala pingstförsamlingar runtom i Norrland så finns det våra nya svenskar ifrån olika länder. De har då valt att vilja mötas också här, säger Jörgen Fahlstedt, pingstpastor.

Under Lapplandsveckan förs samtal kring frågor som är aktuella i samhället just nu. Metoo är en av punkterna som avhandlas under veckan.

– Det var väl högst naturligt att även den här frågan på något sätt kommer fram till samtal. Jag tror att vi behöver samtala om det lika väl som alla övriga delar av samhället, säger Jörgen Fahlstedt.