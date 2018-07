Samlad information om brandläget i Västerbotten

* Brand i Nordmalings kommun.

SOS har larmats om en brand i Nordmalings kommun.

Det handlar om en brand utmed järnvägen vid Högbrännan.

Högbrännan ligger några kilometer öster om Nyåker, ungefär mitt mellan centralorterna Nordmaling och Bjurholm.

Räddningstjänsten har nu kommit fram till platsen, men de har ingen helikopter vilket försvårar arbetet.

* Branddoft i Lycksele.

Räddningstjänsten uppmanar att inte ringa SOS för branddoft i Lycksele kommun. Doften kommer från branden i Jämtland.

* Bränderna i Vindelns kommun är under kontroll.

Räddningstjänsten uppgav under tisdag kväll att bränderna i Vindeln ska vara under kontroll och i vissa fall även helt släckta.



I Åmlidberget kunde räddningstjänsten släcka elden vid 18-tiden under tisdagen och även branden vid Ramberget beskrivs som stabil. I båda fallen har räddningstjänsten lämnat över till markägaren för eftersläckningsarbete.

* Branden i Vilhelmina kommun är under kontroll.

Under tisdagen larmades det om en brand i Fianberg. Räddningstjänsten i Vilhelmina kunde med privatpersoners hjälp hitta branden i Fianberg och den uppgavs under tisdagskvällen vara under kontroll.

* Samtliga kommuner i länet har eldningsförbud. Med tanke på det torra läget i länet trycker räddningstjänsterna på vikten av att detta efterföljs.

* Skärpt eldningsförbud i Lycksele, Storuman, Sorsele, Malå.

Räddningstjänsterna i Lycksele, Storuman, Sorsele och Malå skärper nu eldningsförbudet i kommunerna. All form av eldning med öppna lågor förbjuds. Förbudet gäller nu även fasta grillplatser och sprit- och gasolkök. Dock får man fortfarande elda på egna tomten i kol-, el- eller gasolgrillar som står på hårdgjord yta.

* Bevattningsförbud i Robertsfors, Vilhelmina och Lycksele.

På grund av den långvariga torkan råder bevattningsförbud i Robertsfors, Vilhelmina och Lycksele.

* Det råder stor, mycket stor eller extremt stor risk för antändning och spridning av skogsbränder i hela länet.

* Klass 1-varning för höga temperaturer i Västerbotten.

SMHI har satt en klass 1-varning för mycket höga temperaturer i länet. Åtminstone till torsdag väntas den maximala temperaturen bli 30 grader eller högre.

* SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp. De tipsar om att ringa 113 13, nationella informationsnumret, för information om exempelvis vad man ska göra om man befinner sig i närheten av en skogsbrand.

Texten uppdateras.