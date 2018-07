Trots lyckat släckningsarbetet är faran inte över

Femton brandmän tillsammans med polis och trafikverket har under natten jobbat med att släcka skogsbranden i Tallberg och Högbränna i Nordmalings kommun.

– Vi har fått lite kontroll på den, men vi vet inte vad som händer nu på morgonen när värmen och blåsten kommer. Jag skulle inte beskriva den som under kontroll, säger räddningsledare Kurt Byström.

Ingen byggnad har kommit till skada under natten. Men evakueringen av Högbränna och Tallberg kvarstår under dagen. Under morgonen ska personalen som jobbat länge bytas ut. Vid sju–tiden ska helikopterpiloten som vilat under natten börja vattenbomba igen.

– Faran är verkligen inte över, men det har gått bra inatt, säger Kurt Byström.