Samlad information om brandläget i Västerbotten

* Branden i Nordmalings kommun

Branden mellan Högbränna och Tallberg, mellan Bjurholm och Nordmaling, startade natten till igår. Den är ännu ej under kontroll, och är ungefär 1000x1000 meter stor. Inga hus har skadats av branden. Högbränna och Tallberg evakuerades av polis igår, och förblir evakuerade åtminstone under torsdagen.

Vattenbombningen med helikopter har återupptagits under morgonen efter en natts vila. Under morgonen och dagen byts räddningstjänstens och brandkårens personal ut.

Under natten har släckarna på plats lyckats minska branden något, men räddningsledaren är orolig för att branden blossar upp mer igen när temperaturen stiger och om vinden återtar i styrka under dagen.

* Branden i Vindelns kommun

Vid 23-tiden fick räddningstjänsten kontroll över branden i Skivsjö i Vindelns kommun. Fem hemvärnssoldater har under natten jobbat tillsammans med räddningstjänsten för att säkra det sista av branden.



Under morgonen och dagen fortsätter småbränder att släckas i området för att försäkra sig om att branden inte blossar upp igen.



Även i Vindel är man oroad över värmen och den eventuella blåsten som kommer under dagen.

* Branden i Storumans kommun

Tidigt i morse avslutades släckningsarbetet mellan Forsvik och Nysele. Markägare vaktar nu brandområdet.

Under onsdagseftermiddagen blossade det upp en brand i Storumans kommun mellan Forsvik och Nysele. Ett område på 150 hektar brann. Femton brandmän från räddningstjänsten tillsammans med en helikopter jobbade med att släcka branden under natten. Vattenbombningarna hade god effekt, och vid 05:00 avlutade man insatsen och markägarna tog över. Nu vaktas branden av markägarna tillsvidare.

* Eldningsförbud i hela Västerbotten

Det råder eldningsförbud i hela länet. Eldning med öppen låga är inte tillåtet i skogen. Räddningscheferna betonar vikten av att västerbottenborna respekterar förbudet. Din kommun har mer information om vad eldningsförbudet innebär lokalt.

* Skärpt eldningsförbud i Lycksele, Storuman, Sorsele och Malå

Ingen eldning med öppen låga är tillåten utomhus i Lycksele, Storuman, Sorsele och Malå. Eldningsförbudet innefattar således även sprit- och gasolkök, samt iordningsställda grillplatser. På egen tomt får man grilla förutsatt att det är en kol-, gasol-, eller elgrill som står på ben på hårdgjord yta.

* Brandrisk i hela Västerbotten

SMHI uppger att risken för bränder i skog och mark är stor, mycket stor eller extremt stor i hela länet.

* Ring ej 112 för branddoft

SOS Alarm uppmanar att inte ringa 112 om det inte är ett akut ärende. Lukten av brandrök kan sprida sig långt, och de får många samtal om just lukten av brandrök. Därför uppmanas folk att vända sig till nationella informationsnumret 113 13 för att lämna, och få, information om brandrökslukt, olyckor, eller kriser. Om du har ett akut ärende uppmanas du ringa 112.

* Bevattningsförbud i Vilhelmina, Robertsfors, Lycksele och Skellefteå

På grund av torkan råder bevattningsförbud i Vilhelmina, Robertsfors, Skellefteå och Lycksele kommuner. Kontakta din kommun för detaljer.



Texten uppdateras allt eftersom nya uppgifter kommer in.