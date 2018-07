Läget i Västerbotten: Skärpt eldningsförbud på många håll – för övrigt eldningsförbud i hela länet

Hög brandrisk råder i skog och mark. Räddningscheferna i länet betonar vikten av att eldningsförbudet respekteras. Brandrisken är mycket hög och läget är allvarligt.



Skärpt eldningsförbud innebär att förbudet nu omfattar all eldning utomhus, även vid särskilda iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök, engångsgrillar eller annan utrustning som har direkt markkontakt.

Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm.

Bevattningsförbud är utfärdat i Robertsfors, Vilhelmina, Åsele och Lycksele, på grund av den långvariga torkan.

Länsstyrelsen uppmanar den som upptäcker en brand att:

Varna andra som kan hotas av branden.

Flytta dig till en säker plats.

Larma genom att ringa 112.

Släck om du kan.



Rök från skogsbränder kan sprida sig långt. Ring bara räddningstjänsten om du vill rapportera att du sett öppen eld, inte om du ser rök.

SOS Alarm uppmanar allmänheten att använda 113 13 för information om skogsbränder, inte larmnumret 112.

Vid brand, följ Sveriges Radio P4 för att få den senaste informationen.

Information finns även att få via:

SMHI:s brandriskprognos

Krisinformation.se - Om brandrisk och skogsbränder

Krisinformation.se - In English about the forest fires

Vårdguiden 1177: Frågor och svar om skogsbränder

På MSB:s webbplats dinsakerhet.se finns information om brandrisk och eldning. På MSB:s webbplats krisinformation.se, finns råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.

MSB:s app Brandrisk ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus.

Radio Sweden på lätt svenska

Kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.