Alla tåg norr om Umeå inställda

På grund av branden längs järnvägen i Vännäs ställs all tågtrafik norr om Umeå in. Trafikverket ska ha möte med bland annat räddningstjänsten under eftermiddagen för att diskutera när trafiken kan släppas på igen.

SJ meddelar att de ställer in sin trafik till minst måndag kväll.

Under söndagen är det bland annat fyra nattåg som drabbas. Och redan igår stoppades trafiken och fyra nattåg som blev stående i Umeå, Jörn och Bastuträsk. Enligt SJ fick de strandsatta passagerana boende på hotell och fortsatt resa med buss.