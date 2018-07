E4 avstängd efter trafikolycka

Det var en lastbil som kört in i en annan lastbil bakifrån och sedan in i vägräcket. Lastbilen står nu tvärs över vägen och man har lett om trafiken via Yttersjö för fordon som kör i södergående riktning.

Ingen av de inblandade i olyckan ska ha skadat sig och trafiken väntas släppas på igen på E4:an runt klockan tio idag enligt trafikverket.

Under morgonen inträffade det också en trafikolycka på E4:an i höjd med Sävar. Där en personbil har kört in i mitträcket men har lyckats köra bilen till en parkeringsficka. Det ligger en del bråte på vägen men vägen ska vara framkomlig.