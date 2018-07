Lugnt läge för räddningstjänsten

Just nu har räddningstjänsten inga pågående skogsbränder.

– Vi håller just nu på att ta tillbaka alla slangar ur skogen och vårda all materiell som använts under skogsbränderna. Det har varit en hektisk sommar, säger styrkeledaren för Umeå räddningstjänst Ulf Andersson.

