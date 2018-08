Unga får ångestdämpande – strider mot internationella råd

Bensodiazepiner och liknande medel används främst för att behandla ångest och sömnstörningar. De vanligaste medlen till unga är, enligt studien, zopiclone, zolpidem, diazepam och oxazepam, som sobril.

– Den höga andelen som får bensodiazipiner utskrivna under en längre period är alarmerande, säger Anna Sidorchuk, epidemiolog vid barn och ungdomspsykiatriska forskningsenheten på Karolinska institutet.

Internationella och svenska läkemedelsrekommendationer säger att medlen helst bara ska användas mellan två och fyra veckor – och då till vuxna. Orsaken är allvarliga biverkningar som beroende och till exempel glömska och mardrömmar.

För personer under 18 år rekommenderas istället främst annan behandling, alltså inte läkemedel. Men läkemedel skrivs uppenbarligen ut.



Forskarna har tittat i läkemedelsregister, patientregister och befolkningsdata och sett att från 2006-2013 ökade användningen av den här typen av ångestdämpande medel i Sverige med 22 procent.

Det handlar om över 100 000 barn, tonåringar och unga vuxna från 0 till 24 år som fått medlen. De allra yngsta kan behandlas med bensodiazepiner vid feberkramper.

Men även sedan forskarna tagit bort personer med epilepsi, som använder bensodiazepiner, var det fortfarande en tredjedel av tonåringarna och unga vuxna som fick medlen utskrivna längre än ett halvår.



– Den skadliga förskrivningen borde undvikas. Därför är det viktigt att följa vad som händer med utskrivningspraxis, säger Anna Sidorchuk.

Hon konstaterar att det därför är särskilt viktigt med uppföljning och kartläggning av vad som händer för tonåringarna och de unga vuxna.

Referens: Anna Sidorchuk et al" Benzodiazepine prescribing for children, adolescents, and young adults from 2006

through 2013: A total population registerlinkage study" PLOS Medicine August 7, 2018 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.100263)