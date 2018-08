Virala danser – varför smittas vi?

Mängder av människor har den senaste tiden lagt upp filmer i sociala medier där de dansar till Drakes nya låt "In my feelings". Den senaste stora virala dansen kallas också The Kiki Challenge.

Människor världen över lägger upp filmer i sociala medier där de hoppar ur sina bilar för att, inte helt riskfritt, dansa medan bilen fortfarande rullar. Polisen i flera länder har gått ut och varnat för att det kan vara farligt. Trots det fortsätter dansen att imiteras världen över.

Sociologiprofessorn och internetforskaren Simon Lindgren vid Umeå universitet tror att elementet av fara kan vara en del av förklaringen.



– Färdighet är en sak, och givetvis risktagande är ju en sak. Vi ser mycket på Youtube av olika typer av bedrifter; man ska äta stark mat och dokumentera det eller det kan handla om folk som gör olika utmaningar och dokumenterar sin egen resa när de sätter upp vissa regler för sig själv och det är något som lockar. Och där finns ju också den här ekonomin i botten, att man jagar klick och likes och prenumeranter. I vissa fall är det ju också något man försörjer sig på, säger han och fortsätter:



– Jag tror också det är en grundläggande socialpsykologisk mekanism. Man kan ju driva det ganska långt i detta med utvecklingspsykologi – att människan har en tendens att vilja imitera saker och spegla sig i andra.



The Kiki Challenge är långt ifrån den första dansen som sprider sig viralt. Gangnam styles karakteristiska galoppdans är ett annat exempel. Och bara 40 dagar efter att den första så kallade Harlem Shake-filmen laddades upp på nätet för några år sedan hade den en miljard visningar och mängder av efterföljare. Och det finns vissa likheter mellan danserna.



– De har ju tydliga rörelser, tydliga "moves", tydliga saker som man kan känna igen dem på. Och ibland tydliga saker att bemästra, som man kan visa att man lärt sig rörelserna i en sekvens. Men sedan tror jag absolut inte man får glömma i den här typen av analys att det här är ganska tramsigt. Man gör det för att det är kul som någon slags humorgrej, säger Simon Lindgren.