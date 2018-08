Allt svårare att rekrytera lärare i inlandet

Det har varit svårt att rekrytera lärare till Sorsele och till att börja med kommer man att klara skolstarten genom att tillsätta vikarier. Det berättar kommunchefen Charlotta Tarras-Wahlberg.

Flera andra tjänster inom skolan som skolchef och rektor är också vakanta. Detta då man fått in få ansökningar och de ansökningar som faktiskt kommit in först gjort det under augusti månad.

Charlotta Tarras-Wahlberg som är kommunchef med ansvar för skolfrågor i Sorsele menar att man trots allt kommer lösa situationen.

– Tjänsten som specialpedagog, till exempel, har vi inte fått några sökande till men vi förbereder oss för att köpa tjänsten av en grannkommun, säger hon.