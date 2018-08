Polisen varnar för bedragare som lurar äldre

Under de senaste dagarna har polisen i region Mitt fått in flera anmälningar gällande en främmande man som tagit sig in i äldre kvinnors bostäder och stulit värdesaker samt pengar.

Polisen i region Nord befarar att den/de misstänkta nu rör sig norrut.

I ett fall har mannen bett om att växla pengar och i ett annat har han bett om att låna papper och penna.

Polisen uppmanar till att vara kritisk mot okända besökare som ringer på.

Mer information om hur du kan skydda dig för liknande brott kan du läsa på polisens hemsida via denna länk.