Så röstar du i P4 Nästa 2018

Om du vill rösta, skriv: p4nästa (mellanslag) låtX (X ersätts av numret på det bidrag du vill rösta på – låt1, låt2, låt3, låt4, låt5, låt6, låt7 eller låt8)

Skicka ditt sms till 72250

Finalister 2018

1. “Cool kid” – Beside The Bridge (P4 Uppland)

2. “Back on our streets” – Spring City (P4 Jönköping)

3. “Lost forever” – The Lovers Of Valdaro (P4 Stockholm)

4. “Här och nu” – Patricia Birgersson (P4 Kalmar)

5. “Fading light” – Ewelina Westin (P4 Gotland)

6. “En kort sekund” – Josias Andersson (P4 Skaraborg)

7. "Beautiful mess” – Amandine X (P4 Malmöhus)

8. “Magic” – Jahr (P4 Västerbotten)

Finalen av P4 Nästa 2018 avgörs dels av publikens röster via sms, dels av den jury som är på plats och röstar under direktsändningen. Röster och jurypoäng omvandlas i nya poäng utifrån inbördes placering och vägs samman till ett gemensamt resultat. Publiken och juryn har lika många omvandlade poäng att fördela.

Hur fungerar röstningen?

Om du vill sms-rösta i P4 Nästa är kostnaden 3 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 ggr/abonnemang/röstningsomgång. Det antal röster du bidrar med registreras i röstningssystemet under förutsättning att du angett rätt röstningsnummer och -prefix när du röstade. Notera att det inte ska vara något mellanslag i prefixet p4nästa.

För att få ett svarsmeddelande som bekräftar att din röst registrerats behöver ditt telefonnummer vara kopplat till en betaltjänst som hanterar kostnaden för svarsmeddelandet. Din röst räknas även om du inte får något svarsmeddelande.

Slutlig röstningsomgång under riksfinalen

En slutlig avgörande röstningsomgång för publiken tillkommer när de åtta finalbidragen framförts live, när publik- och juryrösterna räknats samman och omvandlats i poäng, och de omvandlade poängen vägts samman till ett gemensamt resultat. De två finalbidrag som fått flest sammanvägda poäng av jury och publik går vidare till en slutlig omgång. Under den slutliga omgången röstar enbart publiken och avgör vilken vinnaren av P4 Nästa blir.

Inför den slutliga röstningsomgången och slutduellen under finalen nollställs den tidigare rösträkningen och en ny röstningsmöjlighet via sms tillkommer. Även i den slutliga röstningsomgången finns möjligheten att rösta via sms och max 10 gånger/abonnemang. Varje röst kostar 3 kronor plus eventuella trafikavgifter. De två finalbidrag som går vidare till den slutliga avgörande röstningsomgången behåller sina tidigare röstningsnummer.