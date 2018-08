Alla har fått nytt boende efter branden på Tomtebo

Enligt ett pressmeddelande från fastighetsägaren, kommunägda Bostaden, har hyresgästerna i alla 15 lägenheter som skadades i branden nu fått nytt boende via Bostadens bestånd eller via privata bostadsbolag.



Nu pågår tömning och sanering av fastigheten som brann och man räknar med att det ska vara klart under nästa vecka.



Besiktning av skadornas omfattning ska ge svar på vad som kommer att hända med huset.

När lägenheterna åter är beboeliga kommer hyresgästerna att erbjudas möjlighet att flytta tillbaka till huset på Älvans väg om de önskar, skriver Bostaden i pressmeddelandet.