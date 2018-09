Läkare lyckades inte förhindra självmord hos patienter med vapenlicens

Läkaren och forskaren Mensura Junuzovic har studerat självmord under 2012 och 2013.

Under de åren dog 213 personer i självmord med skjutvapen. Nästan hälften hade sökt vård för psykisk ohälsa innan självmordet, men ingen av dem fick sin vapenlicens indragen.

Mensura Junuzovic tycker att det behövs mer undersökningar kring hur myndigheter kan samarbeta för att komma åt det här problemet.

Referens: Firearm deaths in Sweden: epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention. Junuzovic, 2018.