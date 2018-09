Nu kan du skrota din båt gratis

Normalt sett kostar det 3000 kronor per ton att lämna in sin båt. Den skrotningsavgiften får du som lämnar in skrotbåtar nu helt gratis.

Maria Rindstam som driver en båtskrot förklarar hur det går till om du vill skrota din gamla båt.

– Är det så att man kan komma och lämna sin båt själv så är det helt gratis att lämna om båten inte innehåller några drivmedel och man kan transportera den själv, säger hon.

Det finns även ett nätverk som tillhandahåller tjänsten att hämta skrotbåtar om du inte har möjlighet att ordna med transport själv.

Skrotningspremiens övre gräns är satt på 9000 kronor per båt. Premien går att få fram till sista december i år, alternativt tills pengarna är slut.