DO ger Umeå kommun godkänt efter trakasserierna på skolan

Det var i höstas som vittnesmål om kränkningar mot kvinnliga elever på Dragonskolans teknikprogram kom fram i samband med Metoo.

Nu meddelar Diskrimineringsombudsmannen (DO) att Umeå kommuns utredning och genomförda åtgärder efter de anmälda sexuella trakasserierna på Dragonskolan får godkänt. Anmälningarna gällde kränkningar mot kvinnliga elever såväl under skoltid som på en fest under förra våren.

DO ger dock kommunen bakläxa för att de riktlinjer och rutiner som funnits inte omfattat specifikt sexuella trakasserier.