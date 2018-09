Träden faller i länet

20.00

Det har kommit in fler rapporter om nedfallna träd. Strax innan Mickelträsk mellan Bureå och Umeå ligger det träd på södergående fil. På väg 353 vid Leduåfors i Nordmalings kommun ligger det träd. På väg 353 vid Storbrännmyran i Bjurholm ligger det träd på vägen.

Försenad färja

Wasaline meddelar att de avvaktar med avgången från Umeå. Den nya avgångstiden ska vara 21.00, vilket innebär att ankomsten till Vasa försenas. Just nu blåser det 22,7 meter per sekund med vindbyar upp till 29 meter per sekund.

19.31

Ett träd ligger på E12 i Umeå i höjd med Villanäs.

19.00

SOS Alarm meddelar att det har fallit träd på följande platser, Lycksele vid Betseledammen, flera träd på vägen. Sorsele, Sappetsele-Rågoliden träd över kraftledningen.

SMHI varnar för stormen

En klass 2-varning för storm i södra Lapplandsfjällen och Jämtlandsfjällen har SMHI utfärdat. Man varnar allmänheten – man bör inte ge sig ut i naturen eller trafiken.

Under tidig onsdagskväll hade SOS alarm fått in flera larm om träd som gett vika på grund av blåsten.

I Nordmaling har en privatperson larmat om ett träd som blockerar en väg, trafikverket har fått uppdraget att ta hand om trädet.

På Röbäck i Umeå har man fått larm om ett träd som är på väg att falla över ett hus. Umeå kommun ansvarar för att ta han om trädet.

I Vindeln har larm kommit om ett träd som är på väg att fall över ett hus. Räddningstjänsten håller på att hitta någon som kan ta ned trädet.

I Åsele har ett träd fallit över väg 365, trafikverket har uppdraget att ta bort det. Åsele blev även strömlöst under en dryg halvtimme under onsdagseftermiddagen.

Har du sett något längst vägarna, kan du ringa 090-171755 och tipsa.