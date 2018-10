Vi på Sveriges radio kraftsamlar för att få in pengar under ett par veckor varje höst men i Tärna frikyrkoförsamlingar samlar de in pengar hela året till Världens barn.

Johanna Almström berättar att de börjar med ett tårtkalas redan i januari:



– Vi gillar att tävla och vi gillar att vinna i Tärna, säger hon.