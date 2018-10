Förlust för Skellefteå efter förlängning

Trots förlusten var det formsvaga Skellefteå, med tre raka förluster (en efter förlängning) som var hetast i inledningen.

Gästerna hade bland annat ett klockrent skott i stolpen av Oscar Möller i powerplay och strax efter räddade Andrew Gordon lyftningen från Johan Alm på mållinjen.

När LHC fick upp farten skapade bland annat Derek Roy och Joe Whitney två dubbelchanser, innan Adam Brodecki fick ett gratisläge där han från nära håll pangade pucken utanför.

Efter paus tog det bara 16 sekunder innan förre LHC-spelaren Mathis Olimb serverade Jonathan Pudas fram till ledning för Skellefteå.

Men Linköping hade stora problem med sin effektivitet. Trots tre raka spel i numerärt överläge lyckades man inte överlista Gustaf Lindvall i gästernas kasse.

Det klarade däremot till slut backen Lukas Bengtsson – som smällde in 1–1 via stolpen, en tung projektil från kanten.

– Jag tycker att Skellefteå var bättre i första, men vi kommer in mer och mer desto längre matchen lider, sade Bengtsson i C More – efter andra fullträffen och åttonde poängen hittills i höst.

LHC dominerade sista perioden, då både Joe Whitney och Adam Ginning hade frilägen – men vinstmålet kom först i förlängningen genom Adam Brodecki.