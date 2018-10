Inbrott på byggarbetsplats i Umeå

Inbrottet ska ha inträffat någon gång under helgen.

Enligt polisen är det verktyg och kopparrör som har stulits, och värdet på stöldgodset uppgår cirka 100 000 kronor.

Polisen har åkt till platsen för att påbörja en utredning.

Polisen är intresserad av tips och iakttagelser som allmänheten kan ha gjort vid brottsplatsen under helgen. Brottsplatsen ligger i hörnet av Hemvägen/Östra kyrkogatan.

Arbetsplatsen har varit stängd under helgen så all observerad aktivitet på platsen under helgen kan det vara av intresse, skriver polisen på sin hemsida. Tips lämnas till polisen på tel. 114 14.