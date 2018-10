Åtalas för stölder från äldre längs norrlandskusten

I länet drabbades personer i Nordmaling, Vännäs och Bjurholm.

En nordmalingsbo berättar för polisen att mannen ringde på och ville växla pengar. Mannen gick in i lägenheten och började gå omkring och drog ut byrålådor. Nordmalingsbon sa "no, no" till mannen flera gånger men mannen brydde sig inte om honom. Mannen var nervös och hade bråttom.

Nordmalingsbon ropade till hustrun att hålla fast i plånboken.

Paret blev av med 600 kronor.



Det var ungefär så här som stölderna gick till. De flesta begicks längs norrlandskusten.



När mannen greps hade han guldsmycken, klockor och cirka 14 000 kronor i sin ägo, saker som misstänks vara stöldgods.

Åklagaren tycker att brotten bör bedömas som grova eftersom mannen gjort intrång i äldre personers bostäder och stulit saker som funnits i deras omedelbara närhet.



Mannen medger vissa tillgrepp, men är osäker på när och var de gjordes.

Han riskerar utvisning om han döms.