Skrotningspremie för båtar är redan slut

För att få fler att skrota sina utslitna båtar som finns runt om i landet infördes det en speciell skrotningspremie i början på september i år.

Nu är premien slut men vi hoppas att vi kan fortsätta med ny premie och nya pengar nästa år

Normalt kostar det ungefär 3 000 kronor per ton att lämna in sin båt. Den skrotningsavgiften kunde den som lämnade in skrotbåtar få helt gratis fram till i förrgår för nu är pengarna slut.

– Vi trodde aldrig vi skulle få in över 300 båtar, vi var till och med rädd att pengarna skulle frysa inne, säger Maria Rindstam som driver en båtskrot.