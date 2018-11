Norrlandsderby när länskock tävlar i Kockarnas kamp

Till vardags driver Thomas Sjögren, från Granö i Vindelns kommun, krog och restaurang på Västkusten med ett tydlig inriktning mot fisk och skaldjur.

Inspelningen av tv-programmet ”Kockarnas kamp” som sänds på TV4 ägde rum under tre intensiva veckor under sommaren 2018, då deltagarna inte gjort något annat än att laga mat under olika tävlingsmoment.

– Det känns otroligt att ha tagit sig till final. Den här tävlingen var bra mycket tuffare än jag trott. Det var mycket oro och väntan, säger Thomas Sjögren.

Thomas ställs i finalen mot Öviksbon Linnea Liljedahl. Sedan sex år tillbaka driver hon och hennes sambo krogen ”Linnea & Peter” i Örnsköldsvik.

– Det har varit en tuff konkurrent. Hon har ett lugn som gör henne farlig. Hon är en värdig medfinalist.

Grano är italienska för vete, det blir också en naturlig koppling till Granö, där vi kommer från.

2015 korades Thomas till Årets Kock. Han har också kommit tvåa i tävlingen Nordic Chef of the Year samt tagit ett VM-silver med Juniorkocklandslaget 2014. Han driver ett flertal restauranger och planerar nu att hylla sin hembygd Granö med en ny krog.

– Jag och min bror ska i november öppna en krog i Göteborg som ska heta Grano. Det är italienska för vete, det blir också en naturlig koppling till Granö. Det känns kul och det är något vi kan vara stolta över, säger han.