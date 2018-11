Mats och Napoleon spelar Zappa med utökat band

Napoleon Murphy Brock var frontfigur i Frank Zappas band på 70-talet.

Mats och Napoleon möttes 2003 när de båda spelade i amerikanen Ed Palermos storband som då gav en konsert i Umeå.

– Innan dess hade jag ju känt till Napoleon i och med att jag började lyssna på Zappa när jag var åtta eller nio år, säger Mats Öberg.

Napoleon Murphy Brock säger att de bildade duon Colour Flash 2014 och att de bedriver en mission; att upprätthålla kvaliteten och integriteten i Frank Zappas musik.

– We've been on a mission since 2014 when we created a Group called Colour Flash to protect the quality and integrity of the compositions of the genius Frank Zappa, säger Napoloeon Murphy Brock.

I kväll har de två utökat bandet med Rafael Sida, slagverk och Christian Bjerring, gitarr.