Skellefteå vann mot HV71 på straffar

Inledningen gick till HV71, som nu fick den start på matchen man behövde och tog ledningen efter 12.16 i öppningsperioden. I numerärt överläge gav Andreas Thuresson sitt lag ledningen med ett direktskott. Det skulle komma mer från hans sida.





Skellefteås tveksamma spel var som bortblåst efter den första periodpausen. Aggressiviteten och den intensiva skridskoåkningen från Malmömatchen var tillbaka för en stund och efter en dryg minut kom kvitteringen till 1-1.



HV-målvakten Jonas Gunnarsson väntade sig en icingavblåsning, men domarsignalen kom aldrig. I stället snappade Skellefteås lagkapten Jimmie Ericsson upp pucken som passades bakåt till Mathis Olimb. Trots en halvträff kunde norrmannen se pucken singla i mål.



Bara några minuter senare kom nästa hemmamål när backen Petter Granberg med ett direktskott pangade in sitt första mål för säsongen.





I det läget såg matchen ut att väga över till hemmalagets fördel. Då kvitterade Smålandslaget till 2-2.



Återigen var det Andreas Thuresson som var sist på pucken när han styrde in ett skott från backen Kristofer Berglund.



När matchen stod och vägde slog Skellefteås superlöfte Albin Eriksson till. 18-åringen har haft en lysande period på sistone, prickat in mål och passat fram till dem.



Nu assisterade han när Edwin Hedberg efter 8.51 i den tredje perioden återgav hemmalaget ledningen med ett rappt handledsskott.



Med två utespelare mer på isen kunde sedan HV71 efter en tung press en minut före slutet utjämna till 3-3 och fixa förlängning. Målskytt för tredje gången den här aftonen var Andreas Thuresson.





I straffläggningen visade Albin Eriksson iskyla, satte sina båda straffar och gav extrapoängen till Skellefteå.