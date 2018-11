Besked: Wasaline ställer in alla avgångar fredag och lördag

Wasaline skriver i ett pressmeddelande att de ställer in samtliga avgångar under fredagen och lördagen på grund av den extrema våghöjden som fortsätter enligt alla prognoser fram tills söndag.

Det var under förmiddagen igår som färjan Wasa Express fick avbryta sin färd mot Umeå och vända tillbaka till Vasa. 104 passagerare var ombord och fick uppleva den hårda sjögången. Efter att en långtradare ombord fallit omkull valde besättningen att vända tillbaka mot Vasa.

Under natten och morgonen har långtradaren tömts på sin last och långtradaren står under förmiddagen fortfarande kvar på färjan.

Wasaline meddelar också att "lillajulskryssningen" kommer att genomföras i hamnen för de som bokat. De meddelar också att de som bokat kryssningen kommer att få boka om kryssningen kostnadsfritt.

