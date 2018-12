Bra att bygga muskler på äldre dagar

En ny studie från Umeå universitet visar att det även den åldrande människokroppen svarar bra på träning.



Professor Peter Nordström säger att särskilt för äldre kan effekterna på muskelmassan vara viktiga för att få ett längre och friskare liv.



I studien ingick 70 personer över 70 år som alla hade låg muskelmassa. Hälften av gruppen fick ett enklare träningsprogram som de gjorde under tio veckor. Efteråt kunde man se att gruppen som tränat hade ökat sin muskelmassa med i genomsnitt 1,2 kilo jämfört med de som inte tränat.

Träningsprogrammet kan du se här.

Referens:

Vikberg et al 2018 Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial. Jamda https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.09.011