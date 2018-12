Bra att få se sina åderförkalkade blodkärl på bild

Hälften av personerna i studien gick igenom undersökningen utan att se några bilder av sina kärl. Medan den andra hälften, och deras primärvårdsläkare, fick se ultraljudsbilderna.

Graden av åderförkalkning visades med stoppljusfärger där rött larmade om en kraftig åderförkalkning.



En uppföljning ett år senare visade att gruppen som fått se åderförkalkningen på bild både hade fått mer förskrivning av blodfettssänkande läkemedel och hade lagt om sin livsstil. Blodtryck, vikt, kolesterol och midjemått hade förbättrats.



Det man kan göra för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar är att sluta röka, röra på sig, äta hälsosamt, stressa mindre och vara högst måttlig med alkohol. Har man fått läkemedel för att sänka blodtrycket och få ned sina blodfetter ska man ta dom. Trots att vården informerar om det här, är det bara en tredjedel av patienterna som följer råden.



Professor Ulf Näslund säger till Vetenskapsradion att vården måste hitta metoder för att bättre nå fram med sitt budskap - och att en bild säger mer än tusen ord.



Studien har publicerats i tidskriften The Lancet.

