Irma har nisse på besök under december

Irma Wengberg, 9 år, bor i Stöcke utanför Umeå tillsammans med mamma, pappa och lillebror August. Hon berättar om en liten nisse som för första gången dök upp hemma hos dem julen 2017.

– Förra året upptäckte vi nissen, och i år kom han tillbaka igen. Jag har aldrig sett honom på riktigt, bara på video, säger Irma.

Nissen brukar lämnar spår av hyss och bus efter sig. Irma har upptäckt roliga videos i mobilen och makaroner i skorna.

Förra året upptäckte vi nissen, och i år kom han tillbaka igen. Jag har aldrig sett honom på riktigt, bara på video.

– Han har också lagt en massa nisse-snö över hela huset.

Nissen har en egen liten dörr, men också en stege och brevlåda.

– Förra julafton gav nissen oss barn paket, kanske gör han samma sak i år, hoppas Irma.

Alla tror inte på tomten, är det verkligen en riktig nisse hemma hos er?

– Jag tror det, säger hon.

Har en nisse flyttat in hemma hos dig? Skicka in bilder på buset hos er. Maila in till p4vasterbotten@sverigesradio.se.