Hälsocentral nere efter avgrävd fiberkabel

Holmsunds hälsocentral har mycket små möjligheter att ha hand om sina patienter i dag då hälsocentralen saknar internet. Den fiberkabel som matar internet till hälsocentralen har grävts av.

– Det började redan på morgonen, när personalen kom till jobbet fungerade inte datorerna. Vi har ingen kontakt med nätet, säger verksamhetschefen Ronny Lestander.

Att inte ha någon kontakt med nätet påverkar verksamheten i stor utsträckning.

– Vi har journalerna via nätet, vi skriver recept via nätet, vi ringer via nätet så inga telefoner funkar, säger Ronny Lestander.

De patienter som kommer till hälsocentralen idag tas emot. Men hälsocentralen uppmanar patienter att inte vända sig till hälsocentralen i Holmsund om man inte är väldigt sjuk – akuta ärenden hänvisas till Tegs hälsocentral i Umeå.

Umeå energi skriver på sin hemsida att de räknar med att felet ska vara åtgärdat klockan 23 på fredagskvällen.