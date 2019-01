Naturvårdsverket varnar för lavinfara

SMHI har utfärdat klass 2-varningar för storm i så gott som hela fjällkedjan, från norra Lapplandsfjällen ner till Härjedalsfjällen.

Och redan i dag varnade Naturvårdsverkets Lavinprognos för snöstorm i västra Vindelfjällen och rekommenderade korsord och varm choklad i stället för skidåkning. Men stormen lät vänta på sig beräknas nu dra in sent ikväll och under natten.



Snödrev och kraftig nederbörd innebär stor lavinfara, en fyra på den femgradiga lavinskalan.



För Abisko och Kebnekaise finns inga prognoser, men i västra Härjedalsfjällen och södra Jämtlandsfjällen är lavinfaran betydande, en trea på skalan.