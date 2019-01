Stormen Jan stänger skolor i länet

Följ Sveriges Radios direktrapportering om stormen Jan.

I Västerbotten hålls skolor stängda till följd av stormen. Det handlar om grundskolan i Saxnäs och i Risbäck som håller stängt under fredagen.

Marite Lindblad, rektor för Saxnäs skola säger till P4 Västerbotten att väderläget inte är så illa som hon trott, men att hon ville vara på den säkra sidan eftersom många av barnen åker buss till skolan.

Länsstyrelsen i Västerbotten har uppmanat invånarna att samla ihop det nödvändigaste och inte ge sig ut i onödan. Man bör också vara beredd på strömavbrott.

– I grunden handlar det om att se över sin beredskap hemma. Har man hällt upp vatten, och klarar man värmen om strömmen går? Man ska se till att man kan ta till sig information och kunna lyssna på radio, säger Tobias Vintheimer, beredskapstjänsteman på länsstyrelsen i Västerbotten, till TT.

Tåg och bussar påverkas

Både bussar och tåg i de västra delarna av stormområdet i norra Sverige har ställts in i förväg.

– Vi förekom stormen och ställde in tågen mellan Kiruna och Narvik och mellan Östersund och Duved. Vi informerade våra kunder redan i går, säger Pernilla Johansson på SJ:s presstjänst till TT.

Även vissa av bussarna i de värst stormdrabbade områdena har ställts in och turer har förkortats, enligt Länstrafiken.

Under morgonen har två bussavgångar mellan Tärnaby och Storuman på linje 31 varit inställda på grund av vädret, enligt Länstrafiken. Bussen som skulle avgått från Tärnaby 8.45 med fortsättning mot Umeå kommer att avgå från Storuman 10.35. För aktuell trafikinformation hänvisar Länstrafiken till tabussen.nu.

Också bussen i motsatt riktning klockan 10.55 från Storuman mot Hemavan blir inställd.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm i Härjedalsfjällen, Jämtlandsfjällen samt södra och norra Lapplandsfjällen. Stormvarning innebär medelvind på minst 25 meter per sekund, och vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka. Under gårdagskvällen uppmättes vindar på hela 49,7 meter per sekund i Stekenjokk i nordligaste Jämtland.

– Det blåser rejält sedan i torsdags kväll, och vid en fjällstation har det nått orkanstyrka, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI till TT.

Väntas avta

De hårda vindarna väntas fortsätta hela dagen men avta framåt kvällen. Efter hand kommer vindbandet flyttas österut och beröra Norrlands inland och kustland, där det råder varning för mycket hårda vindbyar. Under helgen väntas vindarna dock lugna ned sig.

– Men det kan fortsätta blåsa i norra Lapplandsfjällen även under lördagen, där det dröjer kvar som längst.

Malva Lindborg uppmanar allmänheten att hålla sig uppdaterad och följa information från länsstyrelsernas och kommunernas hemsidor

– Det är risk för skador på byggnader och skog och störningar i elförsörjning och trafik. Och det kan till och med vara farligt att vistas på fjällen i de här vindstyrkorna.

I Åre håller vissa av skidliftarna öppet, trots stormen.

– Stolliftarna är stängda. Men de flesta släpliftar kommer vara öppna, de ligger nedanför trädgränsen, säger Niclas Sjögren Berg, destinationschef för Skistar i Åre.

Han berättar att det är runt 5 000 skidåkare i Åretrakten just nu, som kanske ändå kan ge sig ut i blåsvädret. Men det snöar väldigt mycket, berättar han.

– Men vi har ett vidsträckt skidområde, det finns både toppar och dalar, och på vissa ställen är det lä. Då blir det alldeles tyst, och snön faller rakt ned, säger han.