Rekordmånga skådare i vinterns stora fågeltävling

Just nu pågår Ume Bird Race. Det här är något som händer i januari varje år och det går ut på att deltagarna under dagen ska försöka se och höra så många fågelarter som möjligt inom Västerbottens län.



I år är det rekordmånga anmälda. 35 lag och omkring 120 personer som just nu är ute med bil, cykel, skidor och buss och skådar fågel i skogar och vid fågelbord.

Rolf Sandberg och hans lag vann i fjol och tävlar vidare i år. De tipsar om att det just nu finns en Kornsparv ute vid hamnen i Holmsund, en ovanlig art här i Västerbotten.