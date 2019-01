Så kan skogen bli mer bärrik

Det är en svensk studie som pekar på detta. I studien har forskarna använt sig av uppgifter från det nationella inventerings-programmet Riksskogstaxeringen

En av de som har gjort studien är ekologen Micael Jonsson vid Umeå universitet. Och han berättar att studien kan ses som en uppföljning på tidigare forskning.

– I svenskt skogsbruk är man bara intresserad av tall och gran och i viss mån björk. Så att komma och säga att vi behöver artrikare skogar för att vi ska få ut mer och högre värden ur skogarna, det är åtminstone inte relevant för skogsbruket, säger han och fortsätter:

– Därför tänkte vi nu titta på de arter som är relevanta för skogsbruket, och se hur blandningar av dem eventuellt skulle kunna påverka skogens värden.

Redan 2013 kom Micael Jonsson med kollegor med en liknande studie. Där jämförde de skog som dominerades av ett trädslag, med skog där det fanns upp till tio olika trädarter.

Slutsatsen där var att fler trädarter ofta ger mervärden som till exempel ökad bärproduktion, större kolinlagring, föda för vilt och bättre trädtillväxt.

Men Micael Jonsson berättar att han då fick kritik från skogsbrukets håll, för att det var svårt att ta till sig resultaten i praktiken, när det handlade om så många olika trädarter.

Så nu hoppas han att den nya studien, med bara tre trädarter, ska leda till konstruktiva diskussioner om val av trädslag i den svenska produktions-skogen.

– Ett mål i Sverige är att vi ska ha tio procent lövträd i produktionsskogarna. Och i den här studien visar vi att det krävs betydligt mer för att man ska få de här positiva effekterna, och att blanda löv och barr till exempel, säger han.

Ett exempel, enligt Micael Jonsson, är att gran och björk i norra Sverige har positiva effekter inklusive produktion av träd. Så en gran-björkblandning, om man har åtminstone 20 procent björk, leder till högre tillväxt av skog än vad en granmonokultur gör. Samtidigt får man positiva effekter på bär och vilt och artrikedomen på marken.

Referens: Micael Jonsson et al. "Levels of forest ecosystem services depend on specific mixtures of commercial tree species". Nature Plants, 21 januari 2019. DOI:10.1038/s41477-018-0346-z.