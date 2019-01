Skellefteå vann derbyt mot Luleå

Skellefteå gick upp i ledning med 3-0 genom tre snabba mål under första halvan av andra perioden. Luleå kunde sedan knapra in med ett mål i andra perioden och ytterligare ett halvvägs in i sista – men trots ett rejält spelövertag och 14-2 i skott i sista perioden kom inte Luleå ifatt.

– Jättebra laginsats, säger målvakten Mantas Armalis om vinsten.

Trots segern är Skellefteå kvar på åttonde plats i tabellen, men nu skiljer bara en poäng upp till sjätte och sista säkra kvartsfinalplats.