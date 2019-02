Få från Polisförberedande kom in på Polishögskolan

– Vi vill att fler ska komma in på Polishögskolan, men vi tror att det blir så på sikt, för många har valt att jobba eller ta sabbatsår nu och söka senare. Man kanske har insett vilka brister man har i sin person eller i sin utveckling som behöver till för att man ska komma in senare, så då har de högst medvetet valt att vänta ett år och kommer att söka senare, säger Lars Johansson som är lärare på utbildningen.



Den polisförberedande folkhögskoleutbildningen är inte knuten till Polishögskolan. Däremot har polisen varit med och planerat utbildningen. Dessutom bidrar man med personal som kommer och föreläser på Polisförberedande på Strömbäck. Polisförberedande utbildningar finns på flera håll i landet, men hur många av eleverna som för eller senare kommer in på Polishögskolan saknas det statistik om, både hos polisen och hos Rekryteringsmyndigheten.

– Det är väl egentligen en brist, tycker jag, att man inte har tittat på det här. Det känns ju intreesant att få veta om det här är något att satsa på. Som det är nu är det mest en känsla av att det kan vara bra, säger Britt Fredriksson, som är aspirantutbildningsansvarig i region Nord

P4 Västerbotten har talat med fem andra polisförberedande utbildningar som varit igång längre än vad Strömbäck har. De uppskattar i snitt att en av fem elever söker och kommer in på Polishögskolan efter att ha gått polisförberedande. De berättar också att många elever hamnar också inom exempelvis kriminalvården eller väktarbranschen, vilket även stämmer in på Strömbäcks elever.

– Från första kullen är det två som nu arbetar inom Kriminalvården och en som just blivit civilanställd hos polisen, berättar Lars Johansson.