Möller gav segern till Skellefteå

Drygt tre minuter från slutet av den tredje perioden hade närkingarna välförtjänt tagit ledningen med 2–1. Men en femminutersutvisning på Örebros Jere Sallinen för hög klubba strax efteråt gav hemmalaget chansen att komma igen. Den chansen tog man, även om Möllers mål kom i allra sista stund.

Sallinens utvisning följde med in i förlängningen och blev i praktiken helt avgörande. För efter ett massivt Skellefteåbombardemang kunde Oscar Möller även panga in segermålet 1.18 in i förlängningen.