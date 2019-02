Järv spåras med hjälp av DNA

Det är Naturvårdsverket som står för pengarna till projekten som avslutas om ett par månader.

Ett projekt går ut på att spåra järv i skogsområden med hjälp av DNA.

– Vi har rätt bra koll på att det fungerar i fjällområden och så, men i skogen är det lite svårare, säger Linda Backlund som är rodjurshandläggare på länsstyrelsen i Västerbotten.

Det andra projektet samlar in DNA från järvspår i snön som ett komplement till det DNA som samlas in via spillning.

Om det visar sig att inventering via DNA fungerar bra, kan det i förlängningen kanske ersätta dagens inventeringsmetoder.

– Det är intressant att se ifall det skulle gå att få en heltäckande inventering med hjälp av DNA, säger Linda Backlund.

FOTNOT: Den senaste inventeringen visade att det finns mellan 150 och 170 järvar i Västerbottens län.