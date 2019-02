Stormen Julia har tagit fart i fjällen

- Det har börjat blåsa i fjällen nu under natten, säger meteorologen Jon Jörpeland.

Det djupa lågtrycket, som har fått namnet Julia, drar in i norra Norrland och rör sig sedan österut under lördagen.



I Västerbotten har SMHI utfärdat klass 2-varningar för storm och stormbyar i fjällen och inlandet. Det är stor lavinfara i fjällen. I kustlandet är det en klass-1 varning för mycket hårda vindbyar.



Länsstyrelsen i Västerbotten uppmanar allmänheten att

följa läget via myndigheter och medier, och att inte ge sig ut på vägar eller i fjällen under ovädret.