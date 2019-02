Man misstänktes för rån - Släpps på fri fot 

Det var under tisdagsmorgonen som polisen gjorde ett ingripande på en adress i Boliden efter att de fått ett larm att en person hade blivit rånad. Under förmiddagen begärde åklagare att mannen skulle anhållas för brottet men ändrade sig under eftermiddagen.



– Efter fortsatt utredning och förhör stärktes inte misstankarna mot mannen och därför släpptes han, säger åklagare Anders Norberg.