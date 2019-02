SMHI varnar för storm i Västerbotten

I inlandet varnas det för att från sent under söndag eftermiddag eller kväll blåsa västliga stormbyar upp till 25 m/s. I fjällen väntas tilltagande västlig vind på 16-22 m/s. Under kvällen vridande till nordväst och uppe på kalfjället tillfällig storm med vindar på 25 m/s i kombination med snöfall och snödrev.

Varningen gäller också kusten, men värdeutvecklingen där är mer osäker. Vinden kommer avta till på måndag.