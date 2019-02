Fredrika. Den lilla orten vid Viskasjön, längs väg 92 i Åsele kommun. Här har befolkningen minskat i decennier. Men nu flyttar barnfamiljer in och antalet elever i skolan växer kraftigt.

Fyrabarnsmamman Rebecka Hedsell är själv uppväxt i Vilhelmina och trodde aldrig hon skulle hamna i Fredrika. Men nu är det här hennes hem sedan fem år tillbaka.

Jag har aldrig ens svängt in i Fredrika. Jag har alltid kört 92:an rakt förbi skylten. Och sen hamnade jag här, och det är hemma.

Rebecka Hedsell och hennes sambo jobbar båda som vindkraftstekniker i Stor-Rotliden utanför Fredrika. Fast just nu är Rebecka hemma med sonen Hilding som är ett av de fyra barn som föddes i Fredrika i fjol.



Det är fler som flyttat in till Fredrika de senaste åren. Det har kommit familjer från Tyskland, Vännäs, Holland, Litauen, Umeå och fler håll. Just nu är det 12 barn på förskolan och 19 på skolan.